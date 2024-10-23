За добу з прифронтових територій Харківщини було евакуйовано понад 150 осіб, — ОВА

За добу з Куп'янського та Борівського напрямків Харківщини вдалося евакуювати більше 150 цивільних.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Найважча обстановка залишається на Куп’янському напрямку. Ситуація ускладнюється тим, що росіяни бʼють по переправах. Що унеможливлює забезпечення відновлення критичної інфраструктури на тій території", — зазначив Синєгубов.

Загалом 9 тисяч людей підлягають евакуації з населених пунктів Куп’янського напрямку, з них — понад 4,8 тисяч жителів саме Куп’янської громади. Важливим залишається лівий берег, де досі перебувають понад 2,7 тисяч людей.

За добу ворог випустив на Харківщину 11 КАБ, ракету Х-38 та FPV-дрон.