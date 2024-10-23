Україна повернула з тимчасової окупації РФ ще шістьох дітей

На підконтрольну Україні територію повернулися п'ять сімей з ТОТ Херсонщини, Запоріжжя, а також з території тимчасово окупованого Криму.

З тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя та Криму Україні вдалося повернути ще шістьох дітей.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

В межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA 5 родин з 6 дітьми змогли виїхати з тимчасово окупованих територій України. Це сім’ї з тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької областей та Криму.

За словами Лубінця, сім’ї на ТОТ зіштовхнулися з психологічним тиском, відсутністю належного медичного обслуговування та постачання потрібних ліків. Окупанти змусили отримати російські паспорти дорослих членів родин, без яких вони не змогли б пересуватися по ТОТ України.

"Діти змушені були відвідувати російські школи, де навчальний процес був пронизаний пропагандою "руского міра". Без згоди батьків і самих дітей їх записували до мілітарних організацій. За відмову вчитися у російських школах погрожували вилучити дітей з сім’ї та забрати батьків на "підвали" за надуманими статтями", — наголошує омбудсман.

Наразі сім’ї перебувають на підконтрольній Уряду України території.

"Держава готова до повернення усіх своїх громадян і надаватиме їм базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронні органи зафіксують російські злочини, свідками чи жертвами яких стали українські діти", — підкреслив Дмитро Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія свідомо гальмує процес повернення українських дітей.