Іван Федоров: ворог масово та безпідставно засуджує до тривалих термінів мешканців окупованої частини Запоріжжя

Окупанти дають мешканцям Запоріжжя від 10 до 20 років тюрми за начебто терористичну діяльність.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ворог масово та безпідставно засуджує до тривалих термінів мешканців тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Про це він сказав під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

“Ворог безпідставно масово засуджує наших мешканців. Лише за останні декілька тижнів бачимо велику кількість прикладів, коли ворог засудив наших мешканців до позбавлення волі від 10 до 20 років начебто за терористичну діяльність. Це наразі така є основна проблема, тому що ворог безпідставно поневолює наших мешканців, забирає їх у полон, потім висуває їм хибні претензії щодо їх терористичної діяльності”, – сказав Федоров.

Він зазначив, що сьогодні це найбільша загроза та найбільший виклик. Такі дії ворога, за словами Івана Федорова, спрямовані на залякування та створення паніки серед цивільного населення.