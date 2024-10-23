Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Неспортивне золото
Неспортивне золото
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
ГоловнаСуспільствоВійна

Іван Федоров: ворог масово та безпідставно засуджує до тривалих термінів мешканців окупованої частини Запоріжжя

Окупанти дають мешканцям Запоріжжя від 10 до 20 років тюрми за начебто терористичну діяльність.

Іван Федоров: ворог масово та безпідставно засуджує до тривалих термінів мешканців окупованої частини Запоріжжя
Іван Федоров
Фото: Вікі

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ворог масово та безпідставно засуджує до тривалих термінів мешканців тимчасово окупованої частини Запорізької області. 

Про це він сказав під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

“Ворог безпідставно масово засуджує наших мешканців. Лише за останні декілька тижнів бачимо велику кількість прикладів, коли ворог засудив наших мешканців до позбавлення волі від 10 до 20 років начебто за терористичну діяльність. Це наразі така є основна проблема, тому що ворог безпідставно поневолює наших мешканців, забирає їх у полон, потім висуває їм хибні претензії щодо їх терористичної діяльності”, – сказав Федоров.

Він зазначив, що сьогодні це найбільша загроза та найбільший виклик. Такі дії ворога, за словами Івана Федорова, спрямовані на залякування та створення паніки серед цивільного населення.

  • Окупанти на ТОТ України залишили цивільних без медичних послуг. Майже всіх лікарів на тимчасово окупованих територіях або мобілізували, або перевели у воєнні госпіталі.
  • Кремль тримає на "особливому" контролі дітей-сиріт із ТОТ України для депортації до РФ. Головною ціллю Росії щодо дітей-сиріт на ТОТ є вивезення маленьких українців до РФ з подальшим усиновленням.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies