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Авдіївка та Дебальцеве: у “Дію” додали ще 2 військові облігації

Кожна облігація – це амуніція, медикаменти та техніка для військових.

Авдіївка та Дебальцеве: у “Дію” додали ще 2 військові облігації
Фото: телеграм / Михайло Федоров

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що у “Дію” додали ще 2 військові облігації.

“Допомагайте Силам оборони та державі з вигодою для себе – купуйте військові облігації в Дії. Кожна облігація – це амуніція, медикаменти та техніка для військових, а також зарплати для вчителів, лікарів тощо. А для вас це донат, який повернеться з додатковим прибутком”, – написав міністр. 

Він зазначив, що в “Дію” додали облігації з назвами двох тимчасово окупованих міст у Донецькій області:

  • Дебальцеве. Ставка 16,5 %, дата виплати – 12.05.2027; 
  • Авдіївка. Ставка 15,6 %, дата виплати – 20.05.2026; 

Міністр зауважив, що за покупку облігацій у застосунку ви не платите жодних комісій чи додаткових платежів.

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