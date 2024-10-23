Авдіївка та Дебальцеве: у “Дію” додали ще 2 військові облігації

Кожна облігація – це амуніція, медикаменти та техніка для військових.

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що у “Дію” додали ще 2 військові облігації.

“Допомагайте Силам оборони та державі з вигодою для себе – купуйте військові облігації в Дії. Кожна облігація – це амуніція, медикаменти та техніка для військових, а також зарплати для вчителів, лікарів тощо. А для вас це донат, який повернеться з додатковим прибутком”, – написав міністр.

Він зазначив, що в “Дію” додали облігації з назвами двох тимчасово окупованих міст у Донецькій області:

Дебальцеве. Ставка 16,5 %, дата виплати – 12.05.2027;

Авдіївка. Ставка 15,6 %, дата виплати – 20.05.2026;

Міністр зауважив, що за покупку облігацій у застосунку ви не платите жодних комісій чи додаткових платежів.