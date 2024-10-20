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У “Дії” призупинили послугу з бронювання працівників від мобілізації

Сервіс з бронювання недоступний через аудит заброньованих військовозобов'язаних.

На порталі "Дія" призупинили роботу послуги з бронювання працівників від мобілізації.

Відповідне повідомлення з'являється під час спроби подати заявку на бронювання від мобілізації. 

“Послуга тимчасово закрита”, ‒ йдеться у повідомленні на порталі.

На сайті зазначено, що послуга бронювання тимчасово недоступна, триває аудит заброньованих військовозобов'язаних, який триватиме до 15 листопада.

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Про відновлення сервісу мають повідомити додатково.

Раніше Економічна правда писала, що через обурення президента України Володимира Зеленського бронюванням 1,5 мільйона осіб уряд до 15 листопада призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

До 15 листопада планується провести аудит рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій, а Мінекономіки має проаналізувати результати й до 20 листопада поінформувати Кабінет Міністрів.

Водночас раніше перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заперечив поширену інформацію про зупинку процесу бронювання від мобілізації.

За словами посадовця, саме він на засіданні уряду ініціював проведення аудиту, в рамках якого буде перевірено підприємства, що отримали від органів місцевого самоврядування статус критично важливих. Якщо вони не відповідатимуть визначеним критеріям, право на бронювання буде переглянуто.

Причиною для проведення аудиту в Міноборони називають різке зростання кількості заброньованих. За словами Гаврилюка, упродовж двох років цей показник тримався на рівні приблизно 540 тисяч осіб, але лише за кілька останніх місяців зріс удвічі і перевищив один мільйон. 

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