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З початку доби кількість бойових зіткнень зросла до 95, ‒ Генштаб

Окупанти особливо активні на Покровському та Курахівському напрямку.

З початку доби кількість бойових зіткнень зросла до 95, ‒ Генштаб
Фото: Генштаб

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 95, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському. 

Окупанти не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів Павлівка, Ходине, Княжичі, Басівка, Журавка, Ромашкове, Водолаги, Мощенка, Велика Писарівка, Грем’яч, Жовідь. Також, авіація противника завдала ударів по районах населених пунктів Жовідь та Новеньке.

За наявною інформацією, ворог завдав 7 авіаударів по території Курської області РФ, застосувавши 17 КАБ.На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення. Наші війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська. Ще одне боєзіткнення досі триває. 

Дві штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Голубівки та Новоосинового на Куп’янському напрямку. Поблизу Колісниківки та Лозової точиться ще три бої. 

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки Новосадового та Зарічного. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 15 боєзіткнень, з яких два тривають досі.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався просуватись на позиції ураїнських захисників в районі Ступочок, атаку відбито.

На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, два рази безуспішно атакував позиції наших військ в районі Торецька. Також ворог скинув авіабомбу в районі Леонідівки.

На Покровському напрямку в районах населених пунктів Селидове, Промінь, Сухий Яр та Михайлівка триває дев’ять боєзіткнень. Наразі українськими захисниками відбито 15 атак ворога в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Променя, Селидового та Михайлівки.

Найгарячіше на Курахівському напрямку, тут триває 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне. А ще тринадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.

На Времівському напрямку зупинено дві штурмові дії противника поблизу Богоявленки, ще один штурм продовжується. Ворог завдав авіаудару НАРами по Новодарівці.

На Оріхівському напрямку дві атаки ворога відбито нашими оборонцями в районі Роботиного, ще одна ‒ триває.

На Придніпровському напрямку наші воїни тричі відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

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