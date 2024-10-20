Російська армія спробувала захопити переправу через річку Оскіл, що б дозволило окупантам розширити наступ на Куп'янському напрямку. Однак, бійці Нацгвардії зупинили спробу наступу ворога.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

"Росіяни намагались захопити переправу через річку Оскіл і розширювати свій наступ на лівому березі", — ідеться у повідомленні.

Наступ ворожої бронетехніки з піхотою відбили батальйон ударних БПЛА "Ахіллес" спільно з гвардійцями бригади "Буревій" та прикордонниками бригади "Помста", а також десантниками 77-ї ОАеМБр.

"Загалом було знищено 8 БМП та 3 танки, уражено 6 БМП. Ліквідовано 21 окупанта, ще 26 поранено", — додають у Нацгвардії.