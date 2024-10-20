Трамп озвучив план дій на випадок нападу Китаю на Тайвань
Трамп озвучив план дій на випадок нападу Китаю на Тайвань
Зеленський підтвердив повернення з полону 95 захисників (доповнено)
Зеленський підтвердив повернення з полону 95 захисників (доповнено)
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Альянс Путіна й Кім Чен Ина і пасивність Заходу
Альянс Путіна й Кім Чен Ина і пасивність Заходу
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці Нацгвардії відбили спробу росіян захопити переправу через Оскіл

Сили Нацгвардії разом із ДПСУ знищили 21 окупанта, ще 26 — поранили.

Бійці Нацгвардії відбили спробу росіян захопити переправу через Оскіл
Фото: скріншот

Російська армія спробувала захопити переправу через річку Оскіл, що б дозволило окупантам розширити наступ на Куп'янському напрямку. Однак, бійці Нацгвардії зупинили спробу наступу ворога.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

"Росіяни намагались захопити переправу через річку Оскіл і розширювати свій наступ на лівому березі", — ідеться у повідомленні.

Наступ ворожої бронетехніки з піхотою відбили батальйон ударних БПЛА "Ахіллес" спільно з гвардійцями бригади "Буревій" та прикордонниками бригади "Помста", а також десантниками 77-ї ОАеМБр.

"Загалом було знищено 8 БМП та 3 танки, уражено 6 БМП. Ліквідовано 21 окупанта, ще 26 поранено", — додають у Нацгвардії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies