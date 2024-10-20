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Росіяни вдарили по Харкову гібридним авіаційним боєприпасом "Грім-Е1"

Ворог атакував також місто Дергачі та громаду у Харківському районі.

Росіяни вдарили по Харкову гібридним авіаційним боєприпасом "Грім-Е1"
вибух
Фото: Міненерго

У ніч на 20 жовтня російська армія атакувала Харків. Ворог вдарив по місту гібридною авіабомбою "Грім-Е1".

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Уночі російська армія завдала авіаудару по Новобаварському району міста Харкова. Внаслідок вибуху на відкритій місцевості пошкоджень зазнали декілька приватних житлових будинків та автомобілів.

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, ворог використав для обстрілу авіаційний боєприпас "Гром Е-1" — гібрид плануючої авіаційної бомби та ракети. Внаслідок авіаудару ніхто не постраждав.

"Відкрите кримінальне провадження за ч.1 статті 438 КК України "порушення законів та звичаїв війни", — повідомили у прокуратурі.

За інформацією очільника області Олега Синєгубова, о 05:20 20 жовтня ворог скинув авіабомбу на Дергачі . Там пошкоджено приватний будинок, три багатоповерхових будинків. Без постраждалих. 

Також о 06:33 у Харківському районі зафіксовано влучання ворожого КАБу в землю. Пошкоджено частково два будинки, паркан. Інформація про постраждалих не надходила.

  • Ввечері 18 жовтня російська армія атакувала Куп'янськ. Через ворожий обстріл загинула місцева мешканка, яка перебувала на вулиці на момент удару.
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