Через російські обстріли на Херсонщині загинула одна людина, семеро — постраждали

Минулої доби у Херсонській області російські війська атакували 11 населених пунктів. Через обстріли одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Садове, Придніпровське, Антонівка, Комишани, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка і Саблуківка.

"Російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад та адміністративну будівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили сільськогосподарську техніку", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.