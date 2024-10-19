У ЗСУ нагадали про кримінальну відповідальність за поширення неправдивої інформації щодо мобілізації

У Збройних Силах кажуть, що почастішали випадки поширення викривленої та не перевіреної інформації щодо проведення мобілізації.

У Збройних Силах України попередили громадськість та медіа про кримінальну відповідальність за поширення неправдивої інформації щодо мобілізації.

Про це йдеться у дописі Сухопутних військ.

Військові зазначають, що з моменту набуття чинності змінами, які стосуються мобілізаційної політики в цілому, відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку” було внесено ряд суттєвих змін, які стосуються порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який було уточнено Постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

“Не дивлячись на широку інформаційно-просвітницьку кампанію, яку проводить держава в частині роз’яснення мобілізаційних заходів, почастішали випадки поширення викривленої та не перевіреної інформації, яка спрямована на підбурювання та розхитування суспільно-політичної обстановки в середині країни, нагнітання соціальних настроїв серед населення та, як наслідок, зриву мобілізації громадян України до лав Сил оборони України”, – йдеться у повідомленні.

Сухопутні війська ЗСУ нагадують, що будь-які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог чинного законодавства України відносно мобілізаційних заходів чи поширення неправдивої (компрометуючої) інформації, спрямованих на підрив безпекових заходів держави в цілому, надання будь-яких оціночних суджень без чіткої їх аргументації і достовірних фактів та їх поширення через різноманітні канали (особливо Інтернет-медіа) з корисливою метою (умислом) слугують лише одній єдиній меті – підривати довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України в цілому.

Зазначається, що Законом України від 8 квітня 2014 року № 1183-VII “Про внесення змін до Кримінального кодексу України” Розділ 1 Особливої частини “Злочини проти основ національної безпеки України” доповнений статтею 114-1 “Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань”.

Відповідно до нього, компетентні органи можуть порушувати відносно таких осіб кримінальні провадження задля захисту законної діяльності Сил оборони України та безпеки громадян, що є найважливішим завданням всіх складових сектору безпеки і оборони України.

“Спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях начебто не законних дій представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їх повноважень та компетенцій. В той же час, всі наявні порушення з боку самих ТЦК та СП не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування Сухопутних військ. Кожному випадку надається належна правова оцінка з усіма санкціями, які передбачає чинне законодавство України”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в усіх без виключення обласних центрах України налагоджено дієву взаємодію обласних ТЦК та СП з представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України вкотре закликає громадян України, медіа всіх форм власності та приналежності, інтернет-блогерів – послуговуватись виключно офіційною та перевіреною інформацією.

Зазначається, що всі, без виключення, комунікаційні структурні підрозділи Оперативних командувань, частин та підрозділів Сухопутних військ, ТЦК та СП працювали, працюють і будуть працювати в режимі 24/7 заради належної інформаційної підтримки і зворотного зв’язку та до спільної Перемоги.