Україна і Фінляндія започаткували коаліцію цивільного захисту для розбудови в Україні системи сучасних укриттів, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Сьогодні в місті Гельсінкі ознайомилися з укриттям цивільного захисту Merihaka. Загалом у Гельсінках розташовані приблизно 5500 укриттів, що вміщують 900 тисяч осіб. Тобто місць достатньо не лише для мешканців, але й гостей міста”, – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що Україна прагне використати досвід Фінляндії для будівництва укриттів в Україні. За словами прем’єра, спільно з Фінляндією будуть долучати партнерів до реалізації подібних проєктів.