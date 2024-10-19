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Україна і Фінляндія започаткували коаліцію цивільного захисту для розбудови в Україні системи сучасних укриттів

Україна прагне використати досвід Фінляндії.

Україна і Фінляндія започаткували коаліцію цивільного захисту для розбудови в Україні системи сучасних укриттів
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Україна і Фінляндія започаткували коаліцію цивільного захисту для розбудови в Україні системи сучасних укриттів, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

“Сьогодні в місті Гельсінкі ознайомилися з укриттям цивільного захисту Merihaka. Загалом у Гельсінках розташовані приблизно 5500 укриттів, що вміщують 900 тисяч осіб. Тобто місць достатньо не лише для мешканців, але й гостей міста”, – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що Україна прагне використати досвід Фінляндії для будівництва укриттів в Україні. За словами прем’єра, спільно з Фінляндією будуть долучати партнерів до реалізації подібних проєктів.

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