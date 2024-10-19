Генштаб ЗСУ: росіяни активізувалися на Курахівському, Куп’янському і Покровському напрямках

Наприклад, на Курахівському відбили вже сім із 21 атаки.

Станом на 16.00 19 жовтня ситуація на фронті характеризується особливою активністю росіян на Курахівському, Куп’янському і Покровському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом від початку доби відбулося 71 бойове зіткнення.

Від атак ворожої артилерії постраждала Сеньківка Чернігівської області, на Шостку ворог скинув чотири авіабомби. Також противник завдав 24 авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши 34 КАБи. На Харківському напрямку російські окупанти шість разів штурмували оборонні рубежі українського війська в районі Стариці та Вовчанська. На даний час у чотирьох локаціях тривають бойові зіткнення.

На Куп’янському противник дев’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової, п’ять боєзіткнень тривають.

На Лиманському вже були п’ять атак на позиції українців в районах Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки. Бої тривають.

На Краматорському загарбники здійснювали штурмові дії позицій нашого війська поблизу Андріївки та Ступочок. Атаки ворога відбили.

На Торецькому ворог за підтримки авіації здійснив атаку в напрямку Олександро-Шультиного, скинув керовані авіаційні бомби на Торецьк та Катеринівку.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили вісім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя та Селидового. Сили оборони стримують натиск, на даний час відбили п’ять атак противника, три атаки ще тривають.

Продовжуються бої поблизу Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Мксимільянівки, Антонівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогодні відбили сім з 21 атаки окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

На Времівському ворог за підтримки авіації двічі йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Новоукраїнки та Богоявленки. Тривають два боєзіткнення. Ворожа авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою по Богоявленці.

На Оріхівському відбили дві спроби окупантів атакувати наші позиції поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському загарбник не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій – уже були 5 атак. Одна ще триває.