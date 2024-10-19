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Буданов обмінявся досвідом бойових операцій з генералами-ветеранами армії США

Військові розгляянули можливі сценарії розвитку подій російсько-української війни.

Буданов обмінявся досвідом бойових операцій з генералами-ветеранами армії США
Фото: ГУР МО

Начальник Головного управління розвідки Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов зустрівся з групою генералів-ветеранів армії США, які прибули в Україну.

Про це ідеться у повідомленні ГУР МОУ.

Участь у розмові взяли бойові офіцери, які розробляли та здійснювали стратегічні бойові місії американської армії й союзних сил на суші, у повітрі та на воді — генерал Девід МакКернан, генерал-лейтенант Девід Дептула, генерал-майор Чарльз Коркоран, контр-адмірал Марк Монтґомері, бригадний генерал Ярополк Гладкий, полковник Енді Бейн.

Військові проаналізували глобальну ситуацію у сфері безпеки в контексті російсько-української війни, висловили думки щодо можливих сценаріїв розвитку подій. Зокрема, обмінялись оцінками участі Північної Кореї у війні проти України на боці москви.

Кирило Буданов описав особливості протистояння з державою-агресором росією та подякував офіцерам за постійну і важливу допомогу Україні.

Генерали американської армії наголосили, що продовжать роз’яснювальну роботу, зокрема у Конгресі США, щодо реальної ситуації у російсько-українській війні та необхідності підтримки України.

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