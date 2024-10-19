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Повітряні сили збили чотири російські авіаційні ракети і 42 "шахеди"

46 російських безпілотників локаційно втрачено.

Повітряні сили збили чотири російські авіаційні ракети і 42 "шахеди"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 19 жовтня Росія атакувала Україну керованими авіаційним ракетами Х-59/69, ударними дронами типу "Shahed" та БпЛА невстановленого типу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей: до 98-ти ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 12.00 в результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Також на цю годину є підтвердження про збиття 42 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється. 

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