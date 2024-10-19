Головне за ніч та ранок суботи, 19 жовтня: обмін полоненими, понад 200 боєзіткнень, вибухи на заводі "Кремній" на Брянщині

Нічна повітряна атака, 202 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Унаслідок удару по пожежній частині у Шостці Сумської області постраждали 5 рятувальників.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережах офіційно підтвердив інформацію про проведення чергового обміну полоненими. Додому повернулися 95 українських військовослужбовців.

За словами глави держави, обміняні брали участь в обороні Маріуполя та "Азовсталі", Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київської області, Чернігівської та Херсонської областей.

Президент зазначив, що кожен обмін "наближає день, коли свобода буде повернена всім, хто перебуває у російські неволі". Зеленський подякував команді, яка займається пошуком та звільнення полонених, та воїнам, які поповнюють обмінний фонд.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, особливість цього обміну в тому, що додому повернулися чимало українців, які отримали так звані "вироки" російської судової системи та були "засуджені": 28 до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора.

Серед звільнених 69 солдатів та сержантів і 26 офіцерів.

Один із тих, хто повернувся в Україну, - правозахисник Максим Буткевич.

Командир бригади "Азов" у складі Національної Гвардії України Денис Прокопенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що з 95 військових, які повернулися в Україну внаслідок обміну, 34 належать до його підрозділу.

За словами Прокопенка, ці воїни упродовж 86 днів обороняли Маріуполь, після чого за наказом командування вийшли з "Азовсталі" та провели у полоні два з половиною роки.

Комбриг привітав побратимів на рідній землі та подякував причетним до цієї події - Президенту України, представникам МВС, СБУ, ГУР та "Асоціації родин захисників Азовсталі". Прокопенко відзначив, що обміни за участі "азовців" поступово стають систематичними, проте у російських тюрмах досі залишаються близько 900 службовців бригади: "Спільне завдання - повернути кожного".

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 202 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, а також завдав 64 авіаційних ударів, зокрема скинув 91 керовану авіабомбу.

35 атак за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Романівки, Селидового, Променя та Михайлівки.

Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Желанне Друге, Новодмитрівка, Гірник, Новоселидівка, Курахівка, Георгіївка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Костянтинівка окупанти 55 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 36 авіаударів, застосувавши 54 керовані авіабомби; до того ж росіяни здійснили понад 200 обстрілів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1380 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 677 180 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київ безпілотниками. Сили ППО збили усі ворожі дрони, однак внаслідок падіння уламків є пошкодження і постраждалі.

"Чергова повітряна атака на Київ російських збройних сил. Сьогодні вночі окупанти атакували столицю України безпілотними літальними апаратами. Тактика ворога незмінна - БпЛА заходять на місто з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години. Сили оборони знешкодили усі російські дрони, які загрожували столиці", — ідеться у повідомленні КМВА.

У Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку. Молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. Крім того, у Дарницькому районі уламками було пошкоджено припарковані авто. На щастя, без потерпілих.

Очільник міської військової адміністрації Сергій Попко закликав усіх киян дослухатися до сигналів повітряної тривоги і в разі небезпеки завжди користуватися укриттями.

У ніч на 19 жовтня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одесі, повідомила міська влада.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару було пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків.

У ніч на 19 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумщини, застосувавши КАБи та "Шахеди".

За повідомленням Сумської ОВА, кількість поранених унаслідок обстрілу росіянами Шосткинської громади на Сумщині зросла до восьми.

Ворог також атакував обʼєкти енергопостачання на Чернігівщині.

У ніч на 19 жовтня безпілотники атакували завод "Кремній" у Брянській області РФ, продукція якого використовується для створення систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".

Про це інформує "Радіо Свобода" та ASTRA. Російські телеграм-канали публікують відео атаки безпілотників на завод "Кремній" у Брянську. Відомо, що це щонайменше четверта атака безпілотників на підприємство.

Зазначається, що продукцію "Кремній Ел" використовують, крім іншого, у військовій промисловості, наприклад при створенні систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер".

"Кремний ЭЛ"— один з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ.

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