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Комбриг Прокопенко: 34 обміняних полонених - "азовці"

Командир нагадав, що ще 900 їхніх побратимів перебувають у російських тюрмах.

Комбриг Прокопенко: 34 обміняних полонених - "азовці"

Командир бригади "Азов" у складі Національної Гвардії України Денис Прокопенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що з 95 військових, які повернулися в Україну внаслідок обміну, 34 належать до його підрозділу.

За словами Прокопенка, ці воїни упродовж 86 днів обороняли Маріуполь, після чого за наказом командування вийшли з "Азовсталі" та провели у полоні два з половиною роки. 

Комбриг привітав побратимів на рідній землі та подякував причетним до цієї події - Президенту України, представникам МВС, СБУ, ГУР та "Асоціації родин захисників Азовсталі". Прокопенко відзначив, що обміни за участі "азовців" поступово стають систематичними, проте у російських тюрмах досі залишаються близько 900 службовців бригади: "Спільне завдання - повернути кожного". 

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