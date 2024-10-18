Чоловік, за даними поліції, увійшов до складу окупаційної “виборчої комісії”.

Правоохоронці підозрюють херсонця в організації та проведенні незаконного референдуму

Слідчі поліції повідомили херсонцю про підозру в організації та проведенні незаконного референдуму.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Під час тимчасової окупації Херсона 30-річний місцевий житель добровільно погодився увійти до складу так званої “дільничної виборчої комісії”, яка працювала під час проведення незаконного референдуму на території Дніпровського району”, - розповіли в поліції.

Як встановили правоохоронці, з 23 по 27 вересня 2022 року чоловік разом з іншими членами псевдокомісії здійснював прийом “виборців”, видавав бюлетені для “голосування” та вів за списком облік громадян, які брали участь у незаконному “волевиявленні”.

Крім того, підозрюваний активно агітував херсонців брати участь у “референдумі”.

Херсонцю повідомлено про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.