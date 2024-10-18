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На війні з російськими окупантами загинув український військовий, скелелаз Максим Петренко

Загиблий Максим Петренко двічі здобував золоті медалі на молодіжному чемпіонаті світу зі скелелазіння.

На війні з російськими окупантами загинув український військовий, скелелаз Максим Петренко
Максим Петренко
Фото: Пресслужба Верховної Ради України

На фронті загинув український військовий, 46-річний професійний скелелаз Максим Петренко. 

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Максим Петренко двічі здобував золоті медалі на молодіжному чемпіонаті світу зі скелелазіння.

Крім того, у дорослому спорті він в 1999 році в Бірмінгемі виборов бронзу чемпіонату світу. Він став першим українцем, який здобув нагороду в дисципліні трудність.

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Петренко успішно долав маршрути до 8с+ категорії, однієї з найскладніших, як у Криму, так і за кордоном.

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