На війні з російськими окупантами загинув український військовий, скелелаз Максим Петренко

На фронті загинув український військовий, 46-річний професійний скелелаз Максим Петренко.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Максим Петренко двічі здобував золоті медалі на молодіжному чемпіонаті світу зі скелелазіння.

Крім того, у дорослому спорті він в 1999 році в Бірмінгемі виборов бронзу чемпіонату світу. Він став першим українцем, який здобув нагороду в дисципліні трудність.

Петренко успішно долав маршрути до 8с+ категорії, однієї з найскладніших, як у Криму, так і за кордоном.