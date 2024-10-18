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Росіяни розстріляли пораненого українського військовополоненого поблизу Нью-Йорка на Донеччині, — прокуратура

Військовослужбовець ЗСУ під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі, ймовірно, отримав поранення.

Росіяни розстріляли пораненого українського військовополоненого поблизу Нью-Йорка на Донеччині, — прокуратура
Фото: Донецька обласна прокуратура

На Бахмутському напрямку поблизу Нью-Йорка російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого військовослужбовця ЗСУ. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За оперативними даними, під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, отримав поранення. Через деякий час будівлю, у якій він перебував, захопили окупанти, а його взяли у полон. 

"Беззбройного захисника, котрий лежав на землі, вони розстріляли.  Попередньо, це сталось 6 вересня 2024 року, близько 10:00, поблизу "Фенольного заводу" на території селища Нью-Йорк", — інформують у прокуратурі. 

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

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