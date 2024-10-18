На Херсонщині тракторист підірвався на вибуховому пристрої

У селі Сагайдачне Бериславського району Херсонщини через детонацію вибухівки постраждав тракторист.

Як повідомляють у Херсонській ОВА, 31-річний чоловік дістав вибухову травму і забій обличчя. Медики надали допомогу потерпілому на місці.

В ОВА нагадали про важливість дотримання правил мінної безпеки.

"Не відвідуйте місця, які ще не обстежили сапери. Якщо побачили підозрілий предмет, відійдіть на безпечну відстань і повідомте рятувальників чи поліцейських", — зазначають в адміністрації.