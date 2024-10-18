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Уряд Швейцарії передав ДСНС перший із трьох спецавтомобілів розмінування GCS 200

До кінця 2024 року Україна отримає ще один автомобіль від швейцарських партнерів, а у 2025 році – третій.

Уряд Швейцарії передав ДСНС перший із трьох спецавтомобілів розмінування GCS 200
Фото: ДСНС

Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий повідомив, що уряд Швейцарії передав ДСНС перший із трьох спеціалізованих автомобілів GCS 200 на Конференції з протимінної діяльності в Україні, передає пресслужба ДСНС.  

Він зазначив, що до кінця 2024 року Україна отримає ще один автомобіль від швейцарських партнерів, а у 2025 році – третій. 

На початку минулого року в системі органів МВС України не було жодної машини механізованого розмінування. Сьогодні, завдяки підтримці міжнародних партнерів, передано вже 68 таких одиниць техніки

Із початком експлуатації цих машин кількість поранень саперів зменшилась у п’ять разів.

“Наш підхід спрямований на те, щоб максимально підвищити безпеку та покращити ефективність процесу розмінування завдяки використанню новітніх технологій. Щиро вдячні нашим швейцарським партнерам за постійну підтримку”, – наголосив Богдан  Драп'ятий.

  • 17-18 жовтня у Швейцарії стартувала присвячена розмінуванню України конференція. Україна очікує на "конкретні домовленості" за результатами заходу. 
  • На цій конференції прем’єр-міністр Денис Шмигаль метою є очистити Україну від мінного сміття до 2033 року. Для досягнення цієї мети, серед іншого, потрібно сформувати довгострокову міжнародну коаліцію розмінування України.
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