Уряд Швейцарії передав ДСНС перший із трьох спецавтомобілів розмінування GCS 200

До кінця 2024 року Україна отримає ще один автомобіль від швейцарських партнерів, а у 2025 році – третій.

Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий повідомив, що уряд Швейцарії передав ДСНС перший із трьох спеціалізованих автомобілів GCS 200 на Конференції з протимінної діяльності в Україні, передає пресслужба ДСНС.

Він зазначив, що до кінця 2024 року Україна отримає ще один автомобіль від швейцарських партнерів, а у 2025 році – третій.

На початку минулого року в системі органів МВС України не було жодної машини механізованого розмінування. Сьогодні, завдяки підтримці міжнародних партнерів, передано вже 68 таких одиниць техніки.

Із початком експлуатації цих машин кількість поранень саперів зменшилась у п’ять разів.

“Наш підхід спрямований на те, щоб максимально підвищити безпеку та покращити ефективність процесу розмінування завдяки використанню новітніх технологій. Щиро вдячні нашим швейцарським партнерам за постійну підтримку”, – наголосив Богдан Драп'ятий.