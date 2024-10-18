Уряд Швейцарії передав ДСНС перший із трьох спецавтомобілів розмінування GCS 200

Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий повідомив, що уряд Швейцарії передав ДСНС перший із трьох спеціалізованих автомобілів GCS 200 на Конференції з протимінної діяльності в Україні, передає пресслужба ДСНС.
Він зазначив, що до кінця 2024 року Україна отримає ще один автомобіль від швейцарських партнерів, а у 2025 році – третій.
На початку минулого року в системі органів МВС України не було жодної машини механізованого розмінування. Сьогодні, завдяки підтримці міжнародних партнерів, передано вже 68 таких одиниць техніки.
Із початком експлуатації цих машин кількість поранень саперів зменшилась у п’ять разів.
“Наш підхід спрямований на те, щоб максимально підвищити безпеку та покращити ефективність процесу розмінування завдяки використанню новітніх технологій. Щиро вдячні нашим швейцарським партнерам за постійну підтримку”, – наголосив Богдан Драп'ятий.
- 17-18 жовтня у Швейцарії стартувала присвячена розмінуванню України конференція. Україна очікує на "конкретні домовленості" за результатами заходу.
- На цій конференції прем’єр-міністр Денис Шмигаль метою є очистити Україну від мінного сміття до 2033 року. Для досягнення цієї мети, серед іншого, потрібно сформувати довгострокову міжнародну коаліцію розмінування України.