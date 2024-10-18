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У Слов’янську та у Дніпрі затримали поплічників ворога, які підпалювали військові авто та залізничні релейні шафи

За виконання ворожих завдань окупанти обіцяли фігурантам гроші. Однак вони їх не встигли отримати.

У Слов’янську та у Дніпрі затримали поплічників ворога, які підпалювали військові авто та залізничні релейні шафи
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох поплічників російських спецслужб. Зловмисники палили військові авто та об’єкти Укрзалізниці в Дніпрі та Слов’янську на Донеччині, повідомляє СБУ. 

За виконання ворожих завдань окупанти обіцяли фігурантам гроші. Однак замість фінансової винагороди ворожі поплічники отримали підозру від українських правоохоронців.

Так, у Дніпрі «по гарячих слідах» затримано 32-річного дніпрянина, який підпалив військовий мультівен і дві релейні шафи, що відповідають за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій лінії залізниці.

У Слов’янську на Донеччині затримано 20-річного наркозалежного, який «хотів швидко заробити на дозу» у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ та запропонував гроші в обмін на співпрацю.

За вказівкою російського спецслужбіста фігурант підпалив позашляховик Сил оборони, який проходив техобслуговування на місцевій СТО після виконання бойових завдань на фронті.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Злочинні дії фігуранта з Дніпра додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) та ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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