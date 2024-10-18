Укрзалізниця виконала частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп - Ужгород

АТ "Укрзалізниця" виконало частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп - Ужгород – наймасштабнішого інфраструктурного проєкту залізниці у 2024 році.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км, що є частиною проєкту вузької колії завдовжки 22 км.

Укрзалізниця роках розпочала реалізацію стратегічної програми розбудови в Україні колії євростандарту в 2023-2024. Наразі вже триває активна фаза будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

У рамках цього проєкту Укрзалізниця перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, де в подальшому також паралельно буде укладена євроколія.

Крім того, відремонтовано міст і триває оновлення відповідних комунікацій", - йдеться в повідомленні.

Між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). Укрзалізниця отримала можливість реалізувати цей проєкт у результаті успішної участі в конкурсному відборі проєктів CEF у 2022 році.