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Укрзалізниця виконала частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп - Ужгород

Наразі перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км. 

Укрзалізниця виконала частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп - Ужгород
Укрзалізниця, євроколія
Фото: Укрзалізниця

 АТ "Укрзалізниця" виконало частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп - Ужгород – наймасштабнішого інфраструктурного проєкту залізниці у 2024 році.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км, що є частиною проєкту вузької колії завдовжки 22 км.

Укрзалізниця роках розпочала реалізацію стратегічної програми розбудови в Україні колії євростандарту в 2023-2024. Наразі вже триває активна фаза будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

У рамках цього проєкту Укрзалізниця перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, де в подальшому також паралельно буде укладена євроколія.

Крім того, відремонтовано міст і триває оновлення відповідних комунікацій", - йдеться в повідомленні.

Між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). Укрзалізниця отримала можливість реалізувати цей проєкт у результаті успішної участі в конкурсному відборі проєктів CEF у 2022 році.

  • У травні 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про намір України перейти на європейський стандарт колії. Спочатку євроколія з'єднає великі залізничні вузли й великі міста, а потім мережу поступово розширюватимуть у всій країні.
  • У липні 2023 року  ЄС розробив стратегію переходу України на євроколію. 
  • Як відомо, в сусідніх з Україною країнах ЄС ширина колії – 1435 мм, тоді як в Україні використовується широка колія 1520 мм.
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