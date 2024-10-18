Укрзалізниця виконала частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп - Ужгород

АТ "Укрзалізниця" виконало частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп - Ужгород – наймасштабнішого інфраструктурного проєкту залізниці у 2024 році.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Зазначається, що перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км, що є частиною проєкту вузької колії завдовжки 22 км.
Укрзалізниця роках розпочала реалізацію стратегічної програми розбудови в Україні колії євростандарту в 2023-2024. Наразі вже триває активна фаза будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.
У рамках цього проєкту Укрзалізниця перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, де в подальшому також паралельно буде укладена євроколія.
Крім того, відремонтовано міст і триває оновлення відповідних комунікацій", - йдеться в повідомленні.
Між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). Укрзалізниця отримала можливість реалізувати цей проєкт у результаті успішної участі в конкурсному відборі проєктів CEF у 2022 році.
- У травні 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про намір України перейти на європейський стандарт колії. Спочатку євроколія з'єднає великі залізничні вузли й великі міста, а потім мережу поступово розширюватимуть у всій країні.
- У липні 2023 року ЄС розробив стратегію переходу України на євроколію.
- Як відомо, в сусідніх з Україною країнах ЄС ширина колії – 1435 мм, тоді як в Україні використовується широка колія 1520 мм.