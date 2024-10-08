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ЗМІ: Новим очільником "Укрзалізниці" стане керівник пасажирського напряму

Євген Лященко, ймовірно, продовжить роботу на новій посаді до кінця контракту.

ЗМІ: Новим очільником "Укрзалізниці" стане керівник пасажирського напряму

Видання Forbes з посиланням на власні джерела в уряді стверджує, що на посаді голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященка замінить нинішній керівник напрямку пасажирських перевезень Олександр Перцовський. Цю інформацію підтверджують і співрозмовники "Укрінформу" у державній компанії.

Причиною подання Лященком заяви на звільнення вказують умови його контракту: той завершується посеред фінансового року, тоді як планування на 2025-ий потрібно починати вже зараз. Саме для цього посадовець і "поступився" своїм місцем. Проте, як переконують ЗМІ, ще півроку "Укрзалізницю" не залишить, перейшовши на посаду фінансового директора. 

Так само, як пише Forbes, не йдуть з компанії ще двоє членів правління, які теж подали у відставку: Володимир Крот продовжить роботу у сфері безпеки руху, а Орест Логунов займатиметься зв'язками із Євросоюзом.

Що ж до Олександра Перцовського, то на чолі перевізника він матиме завдання пришвидшити процес оновлення рухомого складу та розбудувати прикордонну залізничну інфраструктуру. 

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