Наступний рейс із прибуттям завтра вранці доїде до Миколаєва та Херсона.

LB.ua в Google News

Укрзалізниця відновлює рух поїздів до Миколаєва та Херсона (ілюстративне фото)

Рух поїздів по перегону Долинська - Миколаїв знову відкрито.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Вже наступний рейс із прибуттям завтра вранці доїде до Миколаєва та Херсона”, - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця подякувала пасажирам за терпіння, а Миколаївській та Херсонській ОВА за організацію автобусних трансферів.