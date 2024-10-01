Укрзалізниця відновлює рух поїздів до Миколаєва та Херсона

Рух поїздів по перегону Долинська - Миколаїв знову відкрито.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
“Вже наступний рейс із прибуттям завтра вранці доїде до Миколаєва та Херсона”, - йдеться у повідомленні.
Укрзалізниця подякувала пасажирам за терпіння, а Миколаївській та Херсонській ОВА за організацію автобусних трансферів.
- Уночі 30 вересня у зв’язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області "Укрзалізниця" закрила для руху потягів перегін Долинська – Миколаїв.
- Тому поїзд 121/122 Київ – Миколаїв курсував тільки до ст. Долинська, звідки о 8:00 вирушив перший автобусний трансфер до Херсона та Миколаєва.