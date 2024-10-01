​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Укрзалізниця відновлює рух поїздів до Миколаєва та Херсона

Наступний рейс із прибуттям завтра вранці доїде до Миколаєва та Херсона.

Укрзалізниця відновлює рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Укрзалізниця відновлює рух поїздів до Миколаєва та Херсона (ілюстративне фото)
Фото: Укрзалізниця

Рух поїздів по перегону Долинська - Миколаїв знову відкрито.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Вже наступний рейс із прибуттям завтра вранці доїде до Миколаєва та Херсона”, - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця подякувала пасажирам за терпіння, а Миколаївській та Херсонській ОВА за організацію автобусних трансферів. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

  • Уночі 30 вересня у зв’язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області "Укрзалізниця" закрила для руху потягів перегін Долинська – Миколаїв.
  • Тому поїзд 121/122 Київ – Миколаїв курсував тільки до ст. Долинська, звідки о 8:00 вирушив перший автобусний трансфер до Херсона та Миколаєва.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies