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Зеленський: в Україні щорічно можуть виробляти 4 млн дронів

Більш ніж 1,5 млн дронів вже законтрактовано.

Зеленський: в Україні щорічно можуть виробляти 4 млн дронів
Володимир Зеленський на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Загальна кількість дронів, які здатні виробляти в Україні щорічно – 4 млн, і вже більш ніж 1,5 млн законтрактовано. 

Про це на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій розповів президент України Володимир Зеленський.

“Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон “Паляниця”. Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України”, - сказав президент. 

Він додав, що за перше півріччя 2024 року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік. 

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Крім того, успішно пройшла льотні випробування нова українська балістична ракета, спрацьовують наші “нептуни”. 

Зеленський зауважив, що щомісячно виготовляють 15-20 одиниць САУ “Богдана”, також створена нова ремонтна базу для нашої техніки - зокрема в червні цього року зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП “Мардер”.

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