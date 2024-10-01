Зеленський: в Україні щорічно можуть виробляти 4 млн дронів

Більш ніж 1,5 млн дронів вже законтрактовано.

Загальна кількість дронів, які здатні виробляти в Україні щорічно – 4 млн, і вже більш ніж 1,5 млн законтрактовано.

Про це на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій розповів президент України Володимир Зеленський.

“Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон “Паляниця”. Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України”, - сказав президент.

Він додав, що за перше півріччя 2024 року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік.

Крім того, успішно пройшла льотні випробування нова українська балістична ракета, спрацьовують наші “нептуни”.

Зеленський зауважив, що щомісячно виготовляють 15-20 одиниць САУ “Богдана”, також створена нова ремонтна базу для нашої техніки - зокрема в червні цього року зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП “Мардер”.