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У Києві з’явився новий сквер Героїв-прикордонників

Сьогодні там відкрили меморіальну скульптуру "Небесний дозор" пам’яті загиблих Героїв 10-го мобільного прикордонного загону "Дозор". 

У Києві з’явився новий сквер Героїв-прикордонників
Сквер Героїв-прикордонників
Фото: Київська міська рада

У Дарницькому районі Києва, в новоствореному сквері Героїв-прикордонників, відкрили меморіальну скульптуру "Небесний дозор" на знак шани та пам’яті загиблих Героїв 10-го мобільного прикордонного загону "Дозор". 

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що меморіал та сквер створили за підтримки меценатів.

"Уже 11-й рік наші  бійці протистоять російському злу і агресії. Українці б’ються за свою вільну та незалежну державу. Ми не здамося, як би складно не було. Справжня сила – тільки в єднанні нації, її зосередженості на головній меті. Дякую кожному Захиснику та Захисниці України! Честь і слава нашим військовим!", - зазначив Кличко.

У церемонії відкриття також узяв участь голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Фото: kyivcity.gov.ua/

Фото: kyivcity.gov.ua/

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