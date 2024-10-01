У Дарницькому районі Києва, в новоствореному сквері Героїв-прикордонників, відкрили меморіальну скульптуру "Небесний дозор" на знак шани та пам’яті загиблих Героїв 10-го мобільного прикордонного загону "Дозор".

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що меморіал та сквер створили за підтримки меценатів.

"Уже 11-й рік наші бійці протистоять російському злу і агресії. Українці б’ються за свою вільну та незалежну державу. Ми не здамося, як би складно не було. Справжня сила – тільки в єднанні нації, її зосередженості на головній меті. Дякую кожному Захиснику та Захисниці України! Честь і слава нашим військовим!", - зазначив Кличко.

У церемонії відкриття також узяв участь голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Фото: kyivcity.gov.ua/