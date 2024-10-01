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У Сумському районі оголошено примусову евакуацію дітей із 90 населених пунктів

Йдеться про місто Ворожба, селище Хотінь і 88 сільських населених пунктів.

У Сумському районі оголошено примусову евакуацію дітей із 90 населених пунктів
Архівне фото
Фото: Save Ukraine

Керівники Сумської обласної військової адміністрації та оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" підписали наказ "Про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Сумського району Сумської області в умовах воєнного стану".

Про це повідомляється на сайті Сумської районної ради.

Наказ стосується Білопільської та Ворожбянської міських територіальних громад, Краснопільської та Хотінської селищних територіальних громад, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської сільських територіальних громад Сумського району. Йдеться про місто Ворожба, селище Хотінь і 88 сільських населених пунктів.

До організації примусової евакуації залучені соціальні служби органів місцевого самоврядування й державної влади, поліція, рятувальники й військові. Оповіщення населення про початок евакуації проведе Департамент цивільного захисту населення Сумської обладміністрації та районна військова адміністрація.

Раніше із Сум евакуювали підопічних геріатричного пансіонату, який обстріляла Росія. 

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