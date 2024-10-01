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Націоналізували 6 компаній, які контролювали російські олігархи

Йдеться про шість українських компаній, що входять до промислового конгломерату «Група Поліпластик».

Націоналізували 6 компаній, які контролювали російські олігархи
Мирон Горіловський
Фото: соцмережі

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Мін’юсту про передачу в дохід України активів підсанкційних російських олігархів, зокрема, Мірона Горіловського. Про це повідомляє СБУ. 

Йдеться про шість українських компаній, що входять до промислового конгломерату «Група Поліпластик», частками в яких росіянин володів через підконтрольних осіб.

Група «Поліпластик» контролюється російськими олігархами та є одним з найбільших виробників полімерних труб та композитних полімерних матеріалів в Європі.

За матеріалами слідства, російські компанії Горіловського постачають свою продукцію для потреб військових баз, заводів та окупаційних органів країни-агресора, зокрема у тимчасово захопленому Криму.

Також підприємства російського монополіста беруть участь у виробництві комплектуючих для стрілецької зброї збройних сил РФ.

Таким чином цей російській олігарх та його спільники фінансують війну РФ проти України.

Як свідчать матеріали провадження, Горіловський володів українськими «філіями» через третіх осіб та офшорні компанії.

Наразі судом прийнято рішення про стягнення корпоративних прав цих підприємств у власність України для забезпечення їхньої безперебійної роботи на користь нашої держави.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки, триває розслідування для встановлення всіх фактів злочинної діяльності бенефіціарних власників російської корпорації.

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