Рішення ще може бути оскаржене.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у дохід держави частину активів російського мільярдера Михайла Шелкова, повідомляє пресслужба Мінюсту.

ВАКС застосував санкцію стягнення активів у дохід держави до Шелкова та корпорації ВСМПО-АВІСМА і стягнув у дохід держави права вимоги підконтрольних Шелкову компаній-нерезидентів до ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» за договорами позики, кредитними договорами та контрактами щодо поставки продукції на загальну суму близько 29 млн доларів та майже 7 млн грн.

Одночасно судом відмовлено у стягненні в дохід держави заблокованих коштів ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» на банківських рахунках.

Михайло Шелков є російським мільярдером, ексголова інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех», власник контрольного пакета акцій компанії ВСМПО-АВІСМА — найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.

23 січня 2023 року Рішенням ВАКС було застосовано до Шелкова санкцію та стягнуто в дохід держави 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна», рухоме та нерухоме майно Товариства, а також грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна».

Постановою АП ВАКС від 03 лютого 2023 року у даній справі також стягнуто в дохід держави 100 % частки в статутному капіталі українських компаній ТОВ «Тай-Мінералс», ТОВ «Інвестагро», ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», рухоме та нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат».

Судове рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене учасниками справи протягом п’яти днів з моменту опублікування повного тексту рішення на сайті Вищого антикорупційного суду.