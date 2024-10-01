Люди постраждали у населених пунктах Мирноград, Сіверськ, Сухі Яли.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 3 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 30 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: в Мирнограді та Сіверську”, – написав Філашкін.

Він додав, що ще 3 людини в області за добу дістали поранення.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 1 жовтня.

Покровський район. У Сухих Ялах Курахівської громади поранено 4 людини, пошкоджено 7 будинків, ще по 2 будинки пошкоджено у Гірнику і Курахівці. У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 11 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі і інфраструктурний об'єкт. У Покровську 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено. В Удачному пошкоджено 7 будинків і 2 адмінбудівлі.

Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади зруйновано будинок, пошкоджено ще 11. У Святогірську пошкоджено 4 соціальні заклади. В Яблунівці Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено будинок, адмінбудівлю і 2 нежитлові приміщення.

Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджені 10 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлова будівля. У Сіверську загинула людина, пошкоджено 3 будинки.

Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 801 людину, у тому числі 42 дитини.

Нагадаємо, цієї ночі ППО працювала у семи областях. Захисники збили 29 "шахедів". Усього Росія запустила 32 ударні дрони.