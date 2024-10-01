"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
В Україні погіршилася якість повітря через пил із Росії
В Україні погіршилася якість повітря через пил із Росії
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із "Градів" та артилерії

Через атаки пошкоджені багатоповерхівки.

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із "Градів" та артилерії
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Від вечора й вночі під ударами російських військ була Нікопольщина у Дніпропетровській області. Агресор відкривав вогонь з РСЗВ «Град» і важкої артилерії. Поцілив і дроном-камікадзе. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Ворог гатив по райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій громадах. В останній потрощені три багатоповерхівки. 

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

За уточненою інформацією, через вчорашній обстріл на Нікопольщині пошкоджений пʼятиповерховий будинок. Скрізь минулося без загиблих та постраждалих. В інших районах Дніпропетровщини було спокійно.

У Дніпропетровській області під ворожий обстріл потрапила ремонтна бригада ДТЕК, яка відновлювала пошкоджені повітряні лінії поблизу лінії фронту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies