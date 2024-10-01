Від вечора й вночі під ударами російських військ була Нікопольщина у Дніпропетровській області. Агресор відкривав вогонь з РСЗВ «Град» і важкої артилерії. Поцілив і дроном-камікадзе.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог гатив по райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій громадах. В останній потрощені три багатоповерхівки.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

За уточненою інформацією, через вчорашній обстріл на Нікопольщині пошкоджений пʼятиповерховий будинок. Скрізь минулося без загиблих та постраждалих. В інших районах Дніпропетровщини було спокійно.

У Дніпропетровській області під ворожий обстріл потрапила ремонтна бригада ДТЕК, яка відновлювала пошкоджені повітряні лінії поблизу лінії фронту.