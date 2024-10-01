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Сьогодні – День захисників і захисниць України

Захисників відзначив міністр оборони Рустем Умєров.

Сьогодні – День захисників і захисниць України
Боєць 24 ОМБр
Фото: 24 ОМБр

Сьогодні, 1 жовтня, Україна відзначає День захисників та Захисниць. Захисникам подякував міністр оборони України Рустем Умєров.

"Сьогодні ми висловлюємо щиру вдячність усім нашим Захисникам і Захисницям — справжнім Героям, які щодня боронять Україну на землі, в небі й на морі. На передовій і в тилу ворога", – написав він у телеграмі. 

Умєров нагадав, що захисники виборюють для майбутніх поколінь мир.

"Ми знаємо, за що боремося: за наш дім, за наших рідних, які мріють про мирне небо. За міста і села, що чекають на визволення. За майбутні покоління, які житимуть на своїй землі без страху. І за пам'ять про тих, хто протягом століть віддавав своє життя за нашу свободу", – зазначив міністр.

Також відзначив усіх тих, хто віддали життя за Україну і подякував кожному українському воїну за єдність, мужність і стійкість.

Сьогодні о 09:00 по усій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих воїнів.

  • День захисників і захисниць України – державне свято, яке було започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом як День захисника України. Цим же документом скасували указ про відзначення 23 лютого Дня захисника вітчизни,від 1999 року.
  • Свято відзначають у день християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці. Раніше дата припадала на 14 жовтня, але минулого року її перенесли на 1 жовтня через реформу церковного календаря.
  • 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України. 
  • Це свято поклало край радянській традиції відзначати День захисника вітчизни 23 лютого, популярний у Росії, яка проводить військову агресію щодо України.
  • Свято відзначається з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій та перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу. 
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