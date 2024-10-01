Сьогодні – День захисників і захисниць України

Сьогодні, 1 жовтня, Україна відзначає День захисників та Захисниць. Захисникам подякував міністр оборони України Рустем Умєров.

"Сьогодні ми висловлюємо щиру вдячність усім нашим Захисникам і Захисницям — справжнім Героям, які щодня боронять Україну на землі, в небі й на морі. На передовій і в тилу ворога", – написав він у телеграмі.

Умєров нагадав, що захисники виборюють для майбутніх поколінь мир.

"Ми знаємо, за що боремося: за наш дім, за наших рідних, які мріють про мирне небо. За міста і села, що чекають на визволення. За майбутні покоління, які житимуть на своїй землі без страху. І за пам'ять про тих, хто протягом століть віддавав своє життя за нашу свободу", – зазначив міністр.

Також відзначив усіх тих, хто віддали життя за Україну і подякував кожному українському воїну за єдність, мужність і стійкість.

Сьогодні о 09:00 по усій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих воїнів.