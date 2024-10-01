Сьогодні – День захисників і захисниць України

Сьогодні, 1 жовтня, Україна відзначає День захисників та Захисниць. Захисникам подякував міністр оборони України Рустем Умєров.
"Сьогодні ми висловлюємо щиру вдячність усім нашим Захисникам і Захисницям — справжнім Героям, які щодня боронять Україну на землі, в небі й на морі. На передовій і в тилу ворога", – написав він у телеграмі.
Умєров нагадав, що захисники виборюють для майбутніх поколінь мир.
"Ми знаємо, за що боремося: за наш дім, за наших рідних, які мріють про мирне небо. За міста і села, що чекають на визволення. За майбутні покоління, які житимуть на своїй землі без страху. І за пам'ять про тих, хто протягом століть віддавав своє життя за нашу свободу", – зазначив міністр.
Також відзначив усіх тих, хто віддали життя за Україну і подякував кожному українському воїну за єдність, мужність і стійкість.
Сьогодні о 09:00 по усій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих воїнів.
- День захисників і захисниць України – державне свято, яке було започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом як День захисника України. Цим же документом скасували указ про відзначення 23 лютого Дня захисника вітчизни,від 1999 року.
- Свято відзначають у день християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці. Раніше дата припадала на 14 жовтня, але минулого року її перенесли на 1 жовтня через реформу церковного календаря.
- 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України.
- Це свято поклало край радянській традиції відзначати День захисника вітчизни 23 лютого, популярний у Росії, яка проводить військову агресію щодо України.
- Свято відзначається з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій та перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу.