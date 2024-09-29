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Сили оборони успішно атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області РФ, — ЗМІ

Арсенал атакували за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва.

Сили оборони успішно атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області РФ, — ЗМІ
Фото: скріншот з відео

Внаслідок спільної операції Головного управління розвідки, Служби безпеки України, Збройних сил, ССО та СЗР у ніч на 29 вересня було уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів в Котлубань Волгоградської області Росії.

Про це повідомили джерела Суспільного в українській розвідці.

За наданою інформацією, 29 вересня близько 2:30 арсенал атакували за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Зазначається, що відстань до цілі — понад 600 кілометрів.

"Внаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів російської армії", — повідомило джерело.

  • 29 вересн вранці керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що в Росії був атакований склад, де могли зберігати іранські балістичні ракети.
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