Сили оборони успішно атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області РФ, — ЗМІ

Внаслідок спільної операції Головного управління розвідки, Служби безпеки України, Збройних сил, ССО та СЗР у ніч на 29 вересня було уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів в Котлубань Волгоградської області Росії.

Про це повідомили джерела Суспільного в українській розвідці.

За наданою інформацією, 29 вересня близько 2:30 арсенал атакували за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Зазначається, що відстань до цілі — понад 600 кілометрів.

"Внаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів російської армії", — повідомило джерело.