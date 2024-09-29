Окупанти вночі атакували Одеську область, є руйнування

В ніч на 29 вересня російські війська атакували Одеську область безпілотниками. Є пошкодження.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зокрема, в Одеському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено дах та скління житлового будинку, паркан та три поруч припаркованих вантажівки.
У Роздільнянському районі Одещини уламки безпілотників впали на відкриту територію. Без наслідків.
Загиблих та постраждалих немає.
- Російські окупанти завдали ракетного удару по базі відпочинку в Білгород-Дністровському районі Одеської області, є руйнування.