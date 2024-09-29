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Окупанти вночі атакували Одеську область, є руйнування

Уламки безпілотників пошкодили дах будинку та припарковані вантажівки.

Окупанти вночі атакували Одеську область, є руйнування
Фото: Сили оборони Півдня

В ніч на 29 вересня російські війська атакували Одеську область безпілотниками. Є пошкодження.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зокрема, в Одеському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено дах та скління житлового будинку, паркан та три поруч припаркованих вантажівки. 

У Роздільнянському районі Одещини уламки безпілотників впали на відкриту територію. Без наслідків.

Загиблих та постраждалих немає.

  • Російські окупанти завдали ракетного удару по базі відпочинку в Білгород-Дністровському районі Одеської області, є руйнування.
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