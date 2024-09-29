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Сили оборони: ворог посилив позиції в Глибокому на Харківському напрямку

Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною.

Сили оборони: ворог посилив позиції в Глибокому на Харківському напрямку
Український снайпер
Фото: Генштаб

На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною. В населених пунктах Глибоке та Вовчанськ окупанти завели підкріплення.

Про це ідеться у зведенні ОТУ "Харків".

Зокрема, в районі населеного пункту Глибоке з метою посилення позицій 79 мотострілецького полку 18 мотострілецької дивізії противник здійснив переміщення особового складу підрозділу “Шторм” 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії. 

Також ворог дистанційно поповнив боєкомплект за допомогою БпЛА. Відмічено також використання противником роботизованих платформ для виконання завдань логістики. 

В районі Лукʼянців противник здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПФМ-1 "Пелюстка" та ПОМ-2.

У Вовчанську армія РФ здійснила заведення особового складу на позиції 82 мотострілецького полку  69 мотострілецької дивізії 6 армії метою поповнення поточних втрат. 

"Основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки з подальшим нанесенням вогневого ураження підрозділам Сил оборони України", — ідеться у повідомленні. 

Біля Тихого ворог здійснив безуспішні штурмові дії.

Російські окупанти також завдали 5 авіаударів з використанням 11 КАБів, завдали 50 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 289 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу склали 52 військових, з них безповоротні — 25, санітарні — 37. 

Також ворог втратив знищеними та пошкодженими 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк, 
  • 1 бойова броньована машина, 
  • 6 артилерійських систем, 
  • 11 автомобілів, 
  • 1 одиниця спецтехніки,
  • 60 БпЛА.

Знищено 45 укриттів для особового складу. 

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