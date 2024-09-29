За добу ворог вбив та поранив 15 цивільних в Донецькій області

За добу 28 вересня росіяни вбили та поранили 15 мирних жителів Донецької області.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 28 вересня росіяни вбили жителя Донеччини — у Ясеновому. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині 2788 цивільних. Число подане без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена внаслідок обстрілу Ясенового Покровської громади Донецької області. Ще семеро людей зазнали поранень через обстріл по Добропіллю.