За добу ворог вбив та поранив 15 цивільних в Донецькій області

За добу 28 вересня росіяни вбили та поранили 15 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 28 вересня росіяни вбили жителя Донеччини — у Ясеновому. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині 2788 цивільних. Число подане без урахування Маріуполя та Волновахи.