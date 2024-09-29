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За добу ворог вбив та поранив 15 цивільних в Донецькій області

Російська армія продовжує терор Донеччини.

За добу ворог вбив та поранив 15 цивільних в Донецькій області
Фото: телеграм / Zelenskiy

За добу 28 вересня росіяни вбили та поранили 15 мирних жителів Донецької області. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 28 вересня росіяни вбили жителя Донеччини — у Ясеновому. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині 2788 цивільних. Число подане без урахування Маріуполя та Волновахи.

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