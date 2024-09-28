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Ворог вдарив по Слатину на Харківщині, три людини загинули

Є також поранені.

Ворог вдарив по Слатину на Харківщині, три людини загинули
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Унаслідок ворожого авіаудару по Слатиному Харківської області загинули три людини. 

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

Відомо наразі, що поранення отримали також три людини. Одна жінка є у важкому стані. 

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Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, пошкоджений заклад освіти, магазини. Люди у момент удару перебували на вулиці.

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