Ворог вдарив по Слатину на Харківщині, три людини загинули

Унаслідок ворожого авіаудару по Слатиному Харківської області загинули три людини.
Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.
Відомо наразі, що поранення отримали також три людини. Одна жінка є у важкому стані.
Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, пошкоджений заклад освіти, магазини. Люди у момент удару перебували на вулиці.
- Раніше стало відомо, що російська армія атакувала дроном цивільне авто у Козачій Лопані на Харківщині, унаслідок чого загинув суддя Верховного Суду Леонід Лобойко. Троє жінок поранені.