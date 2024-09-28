Ворог вдарив по Слатину на Харківщині, три людини загинули

Є також поранені.

Унаслідок ворожого авіаудару по Слатиному Харківської області загинули три людини.

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

Відомо наразі, що поранення отримали також три людини. Одна жінка є у важкому стані.

Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, пошкоджений заклад освіти, магазини. Люди у момент удару перебували на вулиці.