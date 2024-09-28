Times: “є явні докази”, що Китай постачав Росії зброю для війни в Україні

У НАТО вже висловили “глибоке занепокоєння” з цього приводу.

Путін (ліворуч) та Сі Цзіньпін тиснуть руки під час концерту з нагоди 75-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Росіє

Західні чиновники вважають, що вони мають докази того, що китайські компанії таємно постачали зброю в Росію, що може призвести до значної ескалації участі Пекіна у війні в Україні, пише видання The Times.

У новому звіті, отриманому союзниками, вказується на те, що китайська компанія відправляє низку спеціально створених військових безпілотників до Росії для випробувань, кінцевим пунктом призначення яких є Україна.

За словами західного чиновника, який не зміг розкрити назву компанії, угода відбулася минулого року. Однак вони заявили, що зараз є “чіткі докази того, що китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для використання в Україні”.

“Хоча уряд Китаю може цього не визнати, він намагатиметься зберегти свою зростаючу підтримку в таємниці”, – додав чиновник.

Офіційні особи також підтвердили повідомлення Reuters на початку тижня про те, що Росія, як вважають, створила програму озброєння в Китаї для розробки та виробництва ударних безпілотників великої дальності для використання у війні проти України.

НАТО відреагувало на обидва повідомлення, заявивши, що інформація, надана The Times і Reuters, викликає “глибоке занепокоєння, і союзники консультуються з цього приводу”.

“Китай став вирішальним чинником війни Росії в Україні через надання технологій подвійного призначення для підтримки оборонної промисловості Росії. Уряд Китаю несе відповідальність за те, щоб його компанії не надавали допомогу летальною зброєю Росії. Китай не може продовжувати розпалювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, не вплинувши на його інтереси та репутацію”, – додала речниця.

Раніше Йенс Столтенберг казав, що Китай постачає компоненти, мікроелектроніку та мікропроцесори, які Росія використовує для створення ракет і бомб, які використовуються в Україні. Проте Столтенберг та інші лідери раніше не звинувачували Пекін у постачанні зброї Україні.