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Росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині, є жертви

В Козачій Лопані внаслідок атаки армії РФ загинув чоловік.

Росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині, є жертви
Фото: Google Maps

Російська армія атакувала дроном цивільне авто у Козачій Лопані на Харківщині внаслідок чого загинув чоловік, троє жінок поранені.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 13:00 окупанти вдарили по Козачій Лопані Харківського району.  Дрон влучив у приватне авто. Загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються", — ідеться у повідомленні. 

Також троє жінок отримали поранення та госпіталізовані до медичного закладу.

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