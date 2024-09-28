Росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині, є жертви

Російська армія атакувала дроном цивільне авто у Козачій Лопані на Харківщині внаслідок чого загинув чоловік, троє жінок поранені.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 13:00 окупанти вдарили по Козачій Лопані Харківського району. Дрон влучив у приватне авто. Загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються", — ідеться у повідомленні.
Також троє жінок отримали поранення та госпіталізовані до медичного закладу.
- 28 вересня російська армія атакувала Куп'янський район Харківщини. Внаслідок обстрілу загорілися комбайни, також в Новоосиновому постраждали чоловік і жінка.