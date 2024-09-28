Росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині, є жертви

Російська армія атакувала дроном цивільне авто у Козачій Лопані на Харківщині внаслідок чого загинув чоловік, троє жінок поранені.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 13:00 окупанти вдарили по Козачій Лопані Харківського району. Дрон влучив у приватне авто. Загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються", — ідеться у повідомленні.

Також троє жінок отримали поранення та госпіталізовані до медичного закладу.