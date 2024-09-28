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В окупованому Мелітополі росіяни перетворюють школи на військові казарми для дітей

Окупанти продовжують мілітаризацію дітей на ТОТ України.

В окупованому Мелітополі росіяни перетворюють школи на військові казарми для дітей
У червні присягу окупаційній “юнармії” склало до сотні українських підлітків
Фото: Центр нацспротиву

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти розпочали створення спеціалізованих класів-казарм для учнів старших класів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти розпочали впровадження кремлівської програми з мілітаризації українських дітей “служу отєчєству”. Для цього активно залучаються бойовики армії рф. Зокрема голова обласної асоціації терористів “сво” олександр остапенко разом із місцевими колаборантами на базі місцевих шкіл створює спеціалізовані класи-казарми для учнів старших класів", — пишуть у спротиві.

Росіяни намагаються перетворити українських дітей на майбутній "мобілізаційний резерв", готуючи їх до служби в російській армії. 

"Через подібні “виховні” заходи російська влада намагається створити нове покоління, лояльне до окупантів і готове брати участь у війнах за інтереси кремля", — додають в ЦНС.

Крім мого, російська влада планує збільшити кількість учнів шкіл з військовою підготовкою за рахунок нахімовського училища у Маріуполі.

"Центр національного спротиву закликає протистояти цій  злочинній політиці асиміляції українських дітей. Повідомляй про ворога, його розташування та тих, хто пішов на співпрацю із окупаційною адміністрацію на наш анонімний чат-бот", — наголошують у спротиві.

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