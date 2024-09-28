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Прокудін: на Херсонщину з російської окупації повернулися троє дітей

На підконтрольну територію України повернули 206 дітей з Херсонської області.

Прокудін: на Херсонщину з російської окупації повернулися троє дітей
повернення дітей з окупації
Фото: Олександр Прокудін

На підконтрольну Україні територію з російської окупації вдалося повернули трьох хлопчиків, віком від 13 до 17 років. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Двоє дітей — з особливими потребами, які до початку повномасштабного вторгнення виховувалися в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Окупанти вивезли цих дітей до Скадовська та Росії", — ідеться у повідомленні.

Завдяки зусиллям Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини дітей вдалося повернути. Наразі діти в безпеці, отримують медичну та психологічну допомогу.

"Вдячний всім, хто докладає надзусиль для порятунку наших дітей. З початку 2024 року на підконтрольну територію України повернули 206 дітей з Херсонської області", — додає Прокудін.

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