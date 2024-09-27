Україні вдалося повернути ще 10 дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак повернення українських дітей

За його словами, вік дітей – від 13 до 17 років. Серед них – двоє вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату на Херсонщині.

"Заклад був депортований окупаційною владою до Росії. Ці діти з інвалідністю піддавалися множинним переміщенням до того, як опинилися на території нині окупованого Скадовська, звідки вже їх чекала довга дорога додому", - повідомив Єрмак.

Посприяв у поверненні дітей Катар. Наразі вони отримують всю необхідну допомогу для реабілітації.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що серед повернених - 9 дітей і 20-річний юнак із братом. Деякі з них мають інвалідність і тяжкі захворювання. Діти - з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму.