Україні вдалося повернути ще 10 дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
За його словами, вік дітей – від 13 до 17 років. Серед них – двоє вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату на Херсонщині.
"Заклад був депортований окупаційною владою до Росії. Ці діти з інвалідністю піддавалися множинним переміщенням до того, як опинилися на території нині окупованого Скадовська, звідки вже їх чекала довга дорога додому", - повідомив Єрмак.
Посприяв у поверненні дітей Катар. Наразі вони отримують всю необхідну допомогу для реабілітації.
Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що серед повернених - 9 дітей і 20-річний юнак із братом. Деякі з них мають інвалідність і тяжкі захворювання. Діти - з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму.
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець спростував інформацію медіа про угоду за посередництва Катару з Києвом і Москвою щодо "обміну" дітей. Він сказав, що Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей. Водночас, Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, не перешкоджає їхньому поверненню в Росію, якщо вони перебувають на нашій території.
- Катар як посередник із липня 2023 року допомагає репатріювати українських дітей, переміщених у Росію і на території, які перебувають під російською окупацією від початку вторгнення в лютому 2022 року.
- За оцінками України, 20 000 українських неповнолітніх було депортовано або насильно перевезено в Росію, хоча загальна кількість може бути набагато вищою, оскільки ця цифра стосується тільки офіційно ідентифікованих дітей. За даними Києва, наразі репатрійовано близько 400 із них.
- У квітні наша держава передала Катару список викрадених Росією дітей.
- Катар хочуть залучити до повернення з Росії також і інших категорій українців.