Україна передала Катару список викрадених Росією дітей

Арабська країна виступила посередником у перемовинах, напряму Україна та Росія не контактували.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у соцмережах повідомив про результати дводенних перемовин у Катарі щодо повернення до України викрадених Росією дітей та звільнення цивільних осіб.

Катар отримав від нашої делегації список із іменами 561 дитини, які були незаконно вивезені окупантами. Запит щодо них вже передано російській стороні. Напряму Україна та Росія не мали жодних контактів.

Наразі також очікується повернення додому групи дітей окремо від списку. Деталі не розголошується, поки ця подія не станеться.

Окрім того, з катарськими колегами обговорювалося питання повернення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Позиція України полягає у тому, що такий статус не має бути виправданням для агресора, тож усі діти мають повернутися на батьківщину. За оцінками офісу омбудсмана, таких дітей може бути близько 3600.

Катар також погодився брати участь у перемовинах щодо звільнення цивільних осіб, яких незаконно утримує Росія.