26 квітня заплановане засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 квітня розповів про підготовку до засідання.
"Будемо говорити зокрема про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики", - сказав глава держави.
Зеленський висловив вдячність державам ,які за цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні.
- Від початку російської війни проти України НАТО та країни-союзниці надають Україні політичну та практичну військову допомогу, включаючи постачання зброї, боєприпасів, запасних частин та іншого військового обладнання. Головним координаційним інструментом для таких зусиль є Контактна група з оборони України ("Рамштайн"), яка проводиться за лідерства США та за участю країн-партнерів.
- Пентагон повідомив, що це вже 21-ша зустріч за два роки.