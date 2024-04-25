Це вже 21-ша зустріч за два роки.

26 квітня заплановане засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 квітня розповів про підготовку до засідання.

"Будемо говорити зокрема про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики", - сказав глава держави.

Зеленський висловив вдячність державам ,які за цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні.