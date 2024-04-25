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Зеленський розповів про підготовку засідання у форматі "Рамштайн" 26 квітня

Це вже 21-ша зустріч за два роки.

Зеленський розповів про підготовку засідання у форматі "Рамштайн" 26 квітня
Зустріч у форматі "Рамштайн"
Фото: EPA/UPG

26 квітня заплановане засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 квітня розповів про підготовку до засідання.

"Будемо говорити зокрема про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики", - сказав глава держави.

Зеленський висловив вдячність державам ,які за цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні.

  • Від початку російської війни проти України НАТО та країни-союзниці надають Україні політичну та практичну військову допомогу, включаючи постачання зброї, боєприпасів, запасних частин та іншого військового обладнання. Головним координаційним інструментом для таких зусиль є Контактна група з оборони України ("Рамштайн"), яка проводиться за лідерства США та за участю країн-партнерів.
  • Пентагон повідомив, що це вже 21-ша зустріч за два роки. 
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