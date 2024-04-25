ОП: конфісковані росактиви треба спрямувати на відновлення та захист енергетики

У посольстві Нідерландів в Україні заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра разом із генеральним прокурором Андрієм Костіним та іноземними дипломатами обговорили можливість притягнути державу-агресорку РФ до відповідальності за обстріли об’єктів енергетики.
Про це повідомили в Офісі президента.
Як зазначила Мудра, наприкінці минулого року загальні потреби України у відбудові оцінювали майже в 486 млрд дол. США. Тому важливо створити спеціальний трибунал за злочин агресії, міжнародний компенсаційний механізм та конфіскувати російські активи.
"Усі пошкодження енергетичної інфраструктури будуть зафіксовані, буде подано претензії та визначено компенсацію. Але вона буде виплачена, якщо ви зробите правильний вибір і конфіскуєте заморожені активи для фінансування механізму компенсації", – сказала вона й додала, що необхідно посилити санкції проти Росії.
Також нагадала, що близько 300 мільярдів доларів російських державних активів заморожені по всьому світу, тому закликала всіх приєднатися до цієї ініціативи.
Під час зустрічі також обговорили зміцнення співпраці з міжнародними партнерами щодо фіксації та документування воєнних злочинів Росії, посилення боротьби з обходом санкцій.
- G7 розглядає використання майже $300 млрд заморожених активів РФ як заставу для надання кредитів Україні. Також західні партнери розглядають і обговорюють інші варіанти використання російських активів.
- Україна просить союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичений до цієї згоди, не передадуть.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.
- Бельгія хоче утримувати чверть суми прибутків, накопичених від заморожених активів, і залишати її для своїх податкових органів.
- Австрія виступила проти використання російських грошей для озброєння Києва, про що говорили канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава євродипломатії Жозеп Боррель.
- Нещодавно ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом використати заморожені активи РФ для відбудови України.