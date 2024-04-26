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ГУР заявило про знищення ворожого гелікоптера Ка-32 в Москві

Розвідка повідомила, що гелікоптер знищили на аеродромі “Остаф’єво", який належить Міноборони Росії.

ГУР заявило про знищення ворожого гелікоптера Ка-32 в Москві
Фото: скріншот відео

Ворожий гелікоптер Ка-32 спалили на аеродромі у Москві, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі “Остаф’єво” Міністерства оборони РФ у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32. 

Аеродром належить МО РФ та експлуатується спільно з підприємством “Газпромавіа”, що входить до структури корпорації “Газпром”.

Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії. 

Раніше українські ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що СБУ, ГУР та Сили спецоперацій влаштували масовану атаку безпілотників у 8 областях Росії у ніч на 20 квітня. Основною ціллю українських дронів була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. 

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