За арештованого вранці міністра Сольського вже внесли заставу

За арештованого вранці міністра агрополітики Миколу Сольського внесли заставу в 75 мільйонів гривень. Про це адвокат підозрюваного повідомив у коментарі "Суспільному".

Сольський зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду, не відлучатися з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, носити електронний браслет. Міністрові також заборонили спілкуватися зі своїм заступником.

Вочевидь, йдеться про Маркіяна Дмитрасевича, якого відправили в закордонне відрядження якраз незадовго до оголошення підозр. За даними слідства, Дмитрасевич був пособником Сольського в злочинній схемі, яку реалізовували ще з 2017 року.

Міністра агрополітики підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 млн. Сам він провину не визнає.

Підозрюваний стверджує, що справа стосується 2017 року, коли він ще не був міністром, і стосується суперечки між держпідприємствами й ветеранами АТО.

Версія обвинувачення ж каже, що Сольський та інші учасники схеми схеми знищили документи, на підставі яких два держпідприємства в Сумській області мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Аби унеможливити передачу землі стороннім особам її включили до переліку на аукціон з права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено. Потім завдяки підконтрольним посадовцям обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання. Оборудка діяла з 2017 по 2021 рік.

НАБУ також опублікувало аудіо розмов учасників схеми і заперечило аргументи Сольського.