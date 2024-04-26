Росія вдарила по Дергачах Харківської області. Поранені діти і жінка

Російська армія вдарила по Дергачах Харківської області. Унаслідок удару, за оновленими даними, поранені троє дітей і жінка.
Дівчатам п'яти і 16 років надали допомогу на місці. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.
"Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо – керованими авіабомбами", – сказав він.
Наразі відомо про загоряння двоповерхового будинку. За даними поліції, Росія вдарила о 10:40.
Окрім дівчат, поранень зазнав чотирирічний хлопчик та жінка 52 років. У них легкі травми і гостра реакція на стрес.
- Учора росіяни поранили в Харківській області 13 людей. З них 11 постраждали внаслідок удару по вокзалу Балаклії – населеного пункту, що був окупований росіянами на початку повномасштабной війни і звільнений захисниками восени 2022.