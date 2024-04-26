Росія вдарила по Дергачах Харківської області. Поранені діти і жінка

Росія вдарила по будинку в Дергачах

Російська армія вдарила по Дергачах Харківської області. Унаслідок удару, за оновленими даними, поранені троє дітей і жінка.

Дівчатам п'яти і 16 років надали допомогу на місці. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

"Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо – керованими авіабомбами", – сказав він.

Наразі відомо про загоряння двоповерхового будинку. За даними поліції, Росія вдарила о 10:40.

Фото: Національна поліція України в Telegram Наслідки удару

Окрім дівчат, поранень зазнав чотирирічний хлопчик та жінка 52 років. У них легкі травми і гостра реакція на стрес.