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Росія вдарила по Дергачах Харківської області. Поранені діти і жінка

Ворог застосував КАБ по центру міста. 

Росія вдарила по Дергачах Харківської області. Поранені діти і жінка
Росія вдарила по будинку в Дергачах
Фото: Національна поліція України в Telegram

Російська армія вдарила по Дергачах Харківської області. Унаслідок удару, за оновленими даними, поранені троє дітей і жінка.

Дівчатам п'яти і 16 років надали допомогу на місці. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

"Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо – керованими авіабомбами", – сказав він.

Наразі відомо про загоряння двоповерхового будинку. За даними поліції, Росія вдарила о 10:40.

Наслідки удару
Фото: Національна поліція України в Telegram
Наслідки удару

Окрім дівчат, поранень зазнав чотирирічний хлопчик та жінка 52 років. У них легкі травми і гостра реакція на стрес. 

  • Учора росіяни поранили в Харківській області 13 людей. З них 11 постраждали внаслідок удару по вокзалу Балаклії – населеного пункту, що був окупований росіянами на початку повномасштабной війни і звільнений захисниками восени 2022. 
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