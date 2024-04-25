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У Балаклії на Харківщині окупанти влучили біля залізничного вокзалу, є постраждалі (оновлено)

Попередньо, є семеро постраждалих.

У Балаклії на Харківщині окупанти влучили біля залізничного вокзалу, є постраждалі (оновлено)
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Окупанти влучили біля залізничного вокзалу Балаклії Ізюмського району Харківської області. За оновленими даними, кількість поранених зросла з пʼяти до семи.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Є влучання біля залізничного вокзалу. Попередньо, пʼятеро людей постраждали - три жінки та двоє чоловіків. Деталі встановлюються. Усі служби працюють на місці", – написав Синєгубов. 

У Балаклійській міській військовій адміністрації попросили не наближатися до залізничного вокзалу.

Оновлення. Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до семи. 

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