У Балаклії на Харківщині окупанти влучили біля залізничного вокзалу, є постраждалі (оновлено)

Попередньо, є семеро постраждалих.

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Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Окупанти влучили біля залізничного вокзалу Балаклії Ізюмського району Харківської області. За оновленими даними, кількість поранених зросла з пʼяти до семи.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Є влучання біля залізничного вокзалу. Попередньо, пʼятеро людей постраждали - три жінки та двоє чоловіків. Деталі встановлюються. Усі служби працюють на місці", – написав Синєгубов.

У Балаклійській міській військовій адміністрації попросили не наближатися до залізничного вокзалу.

Оновлення. Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до семи.