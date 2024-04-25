У Балаклії на Харківщині окупанти влучили біля залізничного вокзалу, є постраждалі (оновлено)

Окупанти влучили біля залізничного вокзалу Балаклії Ізюмського району Харківської області. За оновленими даними, кількість поранених зросла з пʼяти до семи.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Є влучання біля залізничного вокзалу. Попередньо, пʼятеро людей постраждали - три жінки та двоє чоловіків. Деталі встановлюються. Усі служби працюють на місці", – написав Синєгубов.
У Балаклійській міській військовій адміністрації попросили не наближатися до залізничного вокзалу.
Оновлення. Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до семи.